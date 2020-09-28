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В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
28.9.2020 19:51
Фото: tobolsk.info
Правоохранительные органы Северной столицы задержали муниципального депутата поселка Комарово Игоря Шокина.
По данным российских СМИ, мужчина подозревается в совершении жестокого убийства.
Как передает Telegram-канал "Подъем", Игоря Шокина задержали по подозрению в убийстве 61-летней супруги. Со ссылкой на официального представителя регионального СК СКР Сергея Капитонова уточняется, что останки женщины с явными признаками смерти насильственного характера были найдены в одном из частных домов Комарово.
Следственные органы по факту ЧП возбудили уголовное дело. В ходе начатого разбирательства выяснилось, что к гибели женщины может быть причастен ее супруг, занимающий пост муниципального депутата. Вскоре мужчина был задержан.
По словам местных жителей, полиция задержала депутата неподалеку от дома, где он проживал с погибшей женой. Предположительно, в момент совершения преступления он мог находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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