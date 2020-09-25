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В МИД России не исключают постановку в ситуации вокруг Навального
25.9.2020 22:02
Фото: press-az.com
Действия Берлина в ситуации с Алексеем Навальным были отлаженными, и это может свидетельствовать о некой постановке, указано в комментарии МИД РФ, который цитируют российские СМИ.
Дипломаты подчеркивают, что Москва с самого начала заняла максимально транспарентную позицию.
Сразу после того, как российский блогер попал в больницу, удалось достаточно оперативно согласовать его выезд на лечение за рубеж. Алексей Навальный был доставлен в Германию, как только врачи зафиксировали стабилизацию состояния, которая позволяла транспортировку. Отечественные медики передали немецким коллегам все данные, касающиеся здоровья и лечения Навального. Однако в ФРГ не увидели необходимости сотрудничать с Москвой, подчеркивается в заявлении российского МИД.
В комментарии также указано, что врачи клиники "Шарите", в отличие от российских токсикологов, незамедлительно выявили в анализах Навального "присутствие ингибиторов холинэстеразы". После этого начали озвучиваться утверждения об отравлении блогера, а к ситуации подключили немецких военных химиков. Российские дипломаты отметили, что именно военные медики и сообщили в результате об обнаружении следов яда, относящегося к группе "Новичок".
В Москве также заявили о том, что ОЗХО превысила свои полномочия: эксперты этой организации в начале сентября "самостоятельно отобрали биоматериал Навального". При этом официальный запрос властям ФРГ был направлен лишь через неделю, 12-13 сентября.
Ранее в МИД Франции заявили о начале разбирательства в связи с утечкой содержания внутренних конфиденциальных документов. Расследование было инициировано после того, как в прессе появились публикации о недавних переговорах Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. В числе вопросов, которые обсуждали политики, была госпитализация Алексея Навального.
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