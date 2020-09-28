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США могут закрыть посольство в Багдаде
28.9.2020 06:48
Фото: kapital.kz
Власти Соединенных Штатов уведомили руководство Ирака о том, что американское посольство в Багдаде может прекратить свою деятельность.
Как передает The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник, это случится, если не прекратятся нападения на персонал дипмиссии.
По данным газеты, американский госсекретарь Майк Помпео уже направил соответствующее послание иракскому премьер-министру Мустафе аль-Каземи.
О планах Соединенных Штатов закрыть свое посольство в Багдаде рассказал иракский чиновник, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, Вашингтон обратился к правительству Ирака с призывом использовать против ополченцев силовые методы. В случае выполнения этого условия дипмиссия, возможно, продолжит деятельность.
Предполагается, что продолжительность процесса закрытия американского посольства составит не менее девяноста дней. В течение этого периода администрации президента США Дональда Трампа может пересмотреть решение, касающееся работы дипмиссии в Багдаде.
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