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Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР
10:42
Фото: livejournal.com
Глава Северной Кореи официально принес извинения за инцидент, случившийся с южнокорейским чиновником, сообщает агентство "Ренхап". Со ссылкой на представителя администрации президента Республики Корея отмечается, что в своем послании Ким Чен Ын выразил глубокое сожаление по поводу произошедшего на границе.
В своем послании Ким Чен Ын указал, что глубоко сожалеет, что "так сильно разочаровал президента Мун Чжэ Ина" и его сограждан. Глава КНДР подчеркнул, что такого "нельзя было допускать". Вместе с тем, политик также с сожалением отреагировал на комментарий властей Южной Кореи. Днем раньше было сделано заявление по ситуации, еще до того, как другая сторона могла дать какие-либо разъяснения.
Накануне, 24 сентября, в Сеуле сообщили о гибели 47-летнего чиновника, который был связан с Министерством океанов и рыболовства Республики Корея. Он исчез с борта инспекционного катера, который в тот момент находился у берегов острова Енпхендо, в начале недели. Как пояснили представители руководства Южной Кореи, чиновник был расстрелян пограничниками из КНДР, которые сожгли останки мужчины.
По версии Пхеньяна, неопознанный мужчина на плавсредстве пересек морскую границу КНДР без разрешения и игнорировал вопросы пограничников. Они были вынуждены сделать два предупредительных выстрела в воздух, а потом стрелять на поражение. Дело в том, что пограничники решили, что нарушитель пытается скрыться. Сделав не менее десяти выстрелов, пограничники обыскали "плавсредство" и обнаружили там много крови. Мужчину они не видели и сожгли лодку, как этого требуют обновленные из-за коронавируса инструкции.
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