ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР
Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР
Вице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобию
Вице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобию
В Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку
В Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Париже задержан мужчина, напавший с мачете на прохожихВ Париже задержан мужчина, напавший с мачете на прохожих
Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДРКим Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР
ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режимаЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
В Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницыВ Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницы
Дипломаты призвали Facebook прекратить дискриминацию российских пользователейДипломаты призвали Facebook прекратить дискриминацию российских пользователей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР


10:42
Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДРФото: livejournal.com

Глава Северной Кореи официально принес извинения за инцидент, случившийся с южнокорейским чиновником, сообщает агентство "Ренхап". Со ссылкой на представителя администрации президента Республики Корея отмечается, что в своем послании Ким Чен Ын выразил глубокое сожаление по поводу произошедшего на границе.

В своем послании Ким Чен Ын указал, что глубоко сожалеет, что "так сильно разочаровал президента Мун Чжэ Ина" и его сограждан. Глава КНДР подчеркнул, что такого "нельзя было допускать". Вместе с тем, политик также с сожалением отреагировал на комментарий властей Южной Кореи. Днем раньше было сделано заявление по ситуации, еще до того, как другая сторона могла дать какие-либо разъяснения.

Накануне, 24 сентября, в Сеуле сообщили о гибели 47-летнего чиновника, который был связан с Министерством океанов и рыболовства Республики Корея. Он исчез с борта инспекционного катера, который в тот момент находился у берегов острова Енпхендо, в начале недели. Как пояснили представители руководства Южной Кореи, чиновник был расстрелян пограничниками из КНДР, которые сожгли останки мужчины.

По версии Пхеньяна, неопознанный мужчина на плавсредстве пересек морскую границу КНДР без разрешения и игнорировал вопросы пограничников. Они были вынуждены сделать два предупредительных выстрела в воздух, а потом стрелять на поражение. Дело в том, что пограничники решили, что нарушитель пытается скрыться. Сделав не менее десяти выстрелов, пограничники обыскали "плавсредство" и обнаружили там много крови. Мужчину они не видели и сожгли лодку, как этого требуют обновленные из-за коронавируса инструкции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Адвокат Тесака заявил, что на его теле обнаружили следы пытокАдвокат Тесака заявил, что на его теле обнаружили следы пыток
Вице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобиюВице-мэра Ялты уволят за бандеровщину и русофобию
В России за сутки выявили еще 6 595 зараженных коронавирусомВ России за сутки выявили еще 6 595 зараженных коронавирусом
Исламисты заявили о причастности к убийству шести граждан Франции в НигереИсламисты заявили о причастности к убийству шести граждан Франции в Нигере
СМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протестаСМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протеста

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru