Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Племянница Трампа судится с ним из-за наследства

09:04

Фото: businessinsider.com



Племянница президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обратилась в суд штата Нью-Йорк с иском против него и ряда других членов семьи.



Как пишут американские СМИ, Мэри Трамп обвинила родственников в групповом мошенничестве.



По мнению Мэри Трамп, ее родственники - президент США Дональд Трамп и его сестра Мариэнн Трамп Барри, а также их брат Роберт Трамп ранее могли вступить в сговор. Целью этого было лишение племянницы наследства дедушки, Фреда Трампа, который скончался в 1999 году.



Фрагмент искового заявления обнародовали адвокаты Мэри Трамп. Судя по тексту, племянница американского лидера убеждена, что родственники ее предали: они вступили в тайный сговор, чтобы обокрасть женщину. Кроме того, они обманывали ее, скрывая реальный размер полагавшегося ей наследства. Как заявила племянница главы США, мошеннические действия являются для ее родных не просто семейным бизнесом, "это их образ жизни".



Ранее Мэри Трамп смогла издать книгу, которая посвящена психологическому портрету Дональда Трампа. В нее вошли, в частности, семейные предания о трудном детстве американского президента, и полученных им травмах. По мнению автора, эти события продолжают сказываться и во многом влияют на действия ее дяди.



Мэри Трамп - дочь Фреда Трампа-младшего. Роберт Трамп, другой ее дядя и брат нынешнего американского президента, ранее пытался через суд добиться запрета продаж этой книги. Сначала суд в Нью-Йорке удовлетворил иск, но решение позже было отменено. Как отмечалось в вердикте апелляционного суда, издатель уже успел напечатать несколько тысяч экземпляров.



Автор: Злата Богатова

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