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В правительстве допускают уточнение параметров всероссийской реновации
24.9.2020 22:01
Фото: osken-onir.kz
Перед вторым чтением могут уточнить параметры законопроекта о проведении всероссийской реновации жилья, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
По его словам, соответствующая инициатива сейчас активно обсуждается.
Как будут выглядеть окончательные параметры программы реновации, станет ясно после того, как завершится обсуждение первого и второго чтения, отметил Марат Хуснуллин. Предполагается, что изменения законодательства позволят в ускоренном режиме осуществить расселение жилья, которое ранее было признано аварийным и ветхим.
Вице-премьер сообщил, что в настоящее время власти продолжают расселение жилья, которое получило статус аварийного вплоть до 1 января 2017 года. С того времени уже добавилось около 12 млн кв. м подобных объектов, и площадь их ежегодно растет. Потому возникли предложения, предусматривающие ускорение программы, сказал Хуснуллин.
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