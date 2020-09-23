Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Болгарии высылают двух российских дипломатов

23.9.2020 21:28

Фото: rl0.ru



В МИД Болгарии приняли решение о выдворении двух российских дипломатов.



Причиной этого стали из-за подозрения в шпионаже, который якобы происходил на протяжении нескольких лет, сообщает агентство Рейтер.



В посольстве РФ в Софии заявили о том, что после таких действий болгарских властей последует ответ с российской стороны. В заявлении, которое дипмиссия разместила в своем фейсбуке, отмечается, что никаких доказательств, подтверждающих противоправные действия, болгарские структуры не представили.



Российские дипломаты также сообщили, что главу представительства пригласили в МИД Болгарии. Советнику-посланнику посольства РФ в Софии в ведомстве вручили вербальную ноту, согласно которой нежелательными персонами объявляют двух сотрудников торгового представительства.



Представители российского МИД были вынуждены с сожалением констатировать, что такого рода безосновательные решения противоречат "традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений" Москвы и Софии. В посольстве отметили, что граждане РФ, имеющие дипломатический статус, покинут Болгарию в срок, который указан в ноте.



По данным СМИ, прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионской деятельности, которая в течение нескольких лет велась с участием местных жителей, имеющих доступ к важным сведениям.



Автор: Злата Богатова

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