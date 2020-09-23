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В России за сутки выявили еще 6 431 заболевшего коронавирусом
23.9.2020 14:13
Фото: vk.com
В течение минувших суток в России количество зафиксированных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 6 431. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, в общей сложности в стране был зарегистрирован 1 122 241 инфицированный коронавирусом.
На прошлой неделе в России впервые с июля число ежесуточно выявленных зараженных оказалось более шести тысяч. До того, начиная с 4 сентября, ежедневно фиксировалось от 5 тыс. до 5,5 тыс. новых пациентов.
Отмечается, что 970 зараженных были выявлены в Москве, еще 215 - в Подмосковье. В Петербурге зафиксировали 215 инфицированных, в Ростовской и Воронежской областях - соответственно 183 и 152.
В целом по России за последний день было зафиксировано 150 летальных исходов. За период с начала пандемии жертвами COVID-19 в нашей стране уже стали 19 799 человек.
В мире на сегодняшний день было зарегистрировано свыше 31,6 млн заражений COVID-19. Лидерство по числу инфицированных сохраняют Соединенные Штаты, где выявили 6,89 млн эпизодов, Индия (5,64 млн) и Бразилия (4,59 млн). Затем идут Россия и Колумбия, где коронавирусом заболели более 777 тыс. человек.
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