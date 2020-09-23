ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Красноярском крае задержаны руководители религиозной общины Виссариона
В Красноярском крае задержаны руководители религиозной общины Виссариона
В России за сутки выявили еще 6 431 заболевшего коронавирусом
В России за сутки выявили еще 6 431 заболевшего коронавирусом
«Матрица 4» будет включать много узнаваемых элементов из оригинальной трилогии
«Матрица 4» будет включать много узнаваемых элементов из оригинальной трилогии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мираПутина выдвинули на Нобелевскую премию мира
В России за сутки выявили еще 6 595 зараженных коронавирусомВ России за сутки выявили еще 6 595 зараженных коронавирусом
В России предлагают изменить расчет прожиточного минимума и МРОТВ России предлагают изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ
Трамп отказался гарантировать мирную передачу властиТрамп отказался гарантировать мирную передачу власти
В Польше заявили об открытии первого в мире препарата от COVID-19В Польше заявили об открытии первого в мире препарата от COVID-19

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России за сутки выявили еще 6 431 заболевшего коронавирусом


23.9.2020 14:13
В России за сутки выявили еще 6 431 заболевшего коронавирусомФото: vk.com

В течение минувших суток в России количество зафиксированных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 6 431. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, в общей сложности в стране был зарегистрирован 1 122 241 инфицированный коронавирусом.

На прошлой неделе в России впервые с июля число ежесуточно выявленных зараженных оказалось более шести тысяч. До того, начиная с 4 сентября, ежедневно фиксировалось от 5 тыс. до 5,5 тыс. новых пациентов.

Отмечается, что 970 зараженных были выявлены в Москве, еще 215 - в Подмосковье. В Петербурге зафиксировали 215 инфицированных, в Ростовской и Воронежской областях - соответственно 183 и 152.

В целом по России за последний день было зафиксировано 150 летальных исходов. За период с начала пандемии жертвами COVID-19 в нашей стране уже стали 19 799 человек.

В мире на сегодняшний день было зарегистрировано свыше 31,6 млн заражений COVID-19. Лидерство по числу инфицированных сохраняют Соединенные Штаты, где выявили 6,89 млн эпизодов, Индия (5,64 млн) и Бразилия (4,59 млн). Затем идут Россия и Колумбия, где коронавирусом заболели более 777 тыс. человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Трамп отказался гарантировать мирную передачу властиТрамп отказался гарантировать мирную передачу власти
«Яндекс» собирается приобрести «Тинькофф банк»«Яндекс» собирается приобрести «Тинькофф банк»
В Москве умер ведущий «Русского лото» Михаил БорисовВ Москве умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
США ввели санкции против президента ВенесуэлыСША ввели санкции против президента Венесуэлы
Трамп заявил, что остановил массовый конфликт между Сербией и КосовоТрамп заявил, что остановил массовый конфликт между Сербией и Косово

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru