Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Яндекс» собирается приобрести «Тинькофф банк»

10:07

Фото: vk.com



После объявления о намерении "Яндекса" приобрести головную компанию Тинькофф Банка, его акции, торгующиеся на бирже NASDAQ, стали дороже на 11,8%. Компания достигла предварительной договоренности о приобретении TCS Group, и сумма этой сделки может составить 5,48 млрд долларов, передают российские СМИ.



В течение дня на Московской бирже бумаги "Яндекса" увеличились в стоимости на 8,2%, а цена на расписки TCS Group при этом стала выше на 10,79%. На Лондонской бирже, являющейся сейчас основной торговой площадкой компании, реакции пока отмечено не было. Дело в том, что к моменту объявления о готовящейся сделке торги уже закрылись.



Предполагается, что "Яндекс" заплатит за каждую акцию по 27,64 доллара, т.е. общая сумма этой сделки может превысить 5,4 млрд. Вместе с тем, окончательные условия продажи, как и финальное решение пока еще не определены, информирует TCS Group.



Основатель TCS Group Олег Тиньков, продолжающий борьбу с лейкемией, выразил намерение "остаться с компанией" после того, как будет осуществлена сделка.



Напомним, в минувшем марте бизнесмен за сутки потерял 400 млн долларов. Это случилось на фоне заявлений о выявленном у Тинькова онкологическом заболевании и обвинениях Минюста Соединенных Штатов.



Автор: Злата Богатова

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