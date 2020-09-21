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«Яндекс» собирается приобрести «Тинькофф банк»


10:07
«Яндекс» собирается приобрести «Тинькофф банк»Фото: vk.com

После объявления о намерении "Яндекса" приобрести головную компанию Тинькофф Банка, его акции, торгующиеся на бирже NASDAQ, стали дороже на 11,8%. Компания достигла предварительной договоренности о приобретении TCS Group, и сумма этой сделки может составить 5,48 млрд долларов, передают российские СМИ.

В течение дня на Московской бирже бумаги "Яндекса" увеличились в стоимости на 8,2%, а цена на расписки TCS Group при этом стала выше на 10,79%. На Лондонской бирже, являющейся сейчас основной торговой площадкой компании, реакции пока отмечено не было. Дело в том, что к моменту объявления о готовящейся сделке торги уже закрылись.

Предполагается, что "Яндекс" заплатит за каждую акцию по 27,64 доллара, т.е. общая сумма этой сделки может превысить 5,4 млрд. Вместе с тем, окончательные условия продажи, как и финальное решение пока еще не определены, информирует TCS Group.

Основатель TCS Group Олег Тиньков, продолжающий борьбу с лейкемией, выразил намерение "остаться с компанией" после того, как будет осуществлена сделка.

Напомним, в минувшем марте бизнесмен за сутки потерял 400 млн долларов. Это случилось на фоне заявлений о выявленном у Тинькова онкологическом заболевании и обвинениях Минюста Соединенных Штатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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