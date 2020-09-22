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США ввели санкции против президента Венесуэлы
22.9.2020 21:57
Фото: worldenergynews.gr
Власти Соединенных Штатов приняли решение ввести санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Как заявил американский госсекретарь Майкл Помпео, причиной этого стало сотрудничество с Тегераном.
В ходе брифинга глава Госдепартамента Соединенных Штатов заявил о том, что в отношении венесуэльского президента вводятся санкции. Решение, касающееся Николаса Мадуро, было принято в Вашингтоне в связи с сотрудничеством политика с властями Ирана, заявил Майкл Помпео.
Американский дипломат подчеркнул, что Мадуро и представители Тегерана якобы на протяжении двух лет продолжали взаимодействие, чтобы обойти объявленное ранее ООН оружейное эмбарго.
Ранее Помпео заявил о том, что в Вашингтоне ожидают результатов исследования проб Навального, которые в ближайшие дни представят эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как только будут известны все факты, власти Соединенных Штатов отреагируют на случившееся с оппозиционером, подчеркнул глава Госдепа.
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