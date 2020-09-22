Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин внес законопроекты с изменениями по обновленной Конституции

22.9.2020 21:28

Фото: cdnvideo.ru



Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты с изменениями, которые предусмотрены поправками к Конституции.



Об этом сегодня сообщает комитет нижней палаты по госстроительству и законодательству.



Как стало известно, один из законопроектов, который был внесен президентом РФ в Государственную думу, предусматривает изменение процедуры формирования правительства. По словам Павла Крашенинникова, который является председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, обновленная процедура формирования правительства станет более прозрачной.



В частности, министрам теперь будет необходимо подтвердить собственную компетентность в Думе. Уже после того, как они ответят на вопросы депутатов, их утвердят на соответствующий пост. Новый механизм учитывает возможные "подводные камни", а также предусматривает меры, которые не позволят останавливать деятельность исполнительной власти в условиях политического кризиса, когда Госдума в течение длительного периода не будет утверждать членов кабмина, отметил глава комитета.



Коррективы также будут внесены в действующее законодательство, касающееся Конституционного суда, омбудсменов, ФСБ, внешней разведки, прокуратуры и национальной безопасности, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-релиз комитета.



Ранее президент РФ Владимир Путин выразил благодарность россиянам за одобрение поправок в конституцию. Речь идет и о совершенствовании современной российской политической системы, о закреплении соцгарантий, а также укреплении суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Глава государства при этом отметил, что может понять тех, кто был настроен против их принятия.



Автор: Злата Богатова

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