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Главы МИД ЕС не согласовали санкции против Белоруссии


21.9.2020 20:24
Главы МИД ЕС не согласовали санкции против БелоруссииФото: kapital.kz

Евросоюз продолжит взаимодействовать с белорусским президентом Александром Лукашенко, хотя в Брюсселе и отказываются признавать его легитимность.

Как стало известно, министрам иностранных дел ЕС не удалось согласовать санкции против Белоруссии.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, его коллеги обсуждали санкции, которые могли ввести в отношении Белоруссии. Однако несмотря на явное желание объявить такие меры, пока сделать это не удалось. Боррель пояснил, что такое решение "требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось" - к консенсусу не присоединилось одна страна.

Выступив на пресс-конференции, представитель Брюсселя отметил, что рассмотрение вопроса будет продолжено на уровне глав государств и правительств в рамках Евросовета. Предполагается, что это состоится уже через несколько дней.

Боррель также сказал, что ЕС продолжит работать с Александром Лукашенко, хотя и его не признают легитимным президентом Белоруссии. В Брюсселе осознают, "каковы реалии на местах", добавил европейский дипломат. Вместе с тем, с учетом сложившейся ситуации взаимодействие с Минском как на политическом уровне, так и в рамках Восточного партнерства может оказаться менее интенсивным, чем раньше.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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