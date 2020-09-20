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В Бресте силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующих
20.9.2020 17:38
Фото: vk.com
В МВД Белоруссии подтвердили сведения об использовании слезоточивого газа, а также о том, что сотрудник правоохранительных органов во время несанкционированной акции стрелял в воздух.
Оружие было использовано в предупредительных целях, заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
Как передает ТАСС, представительница МВД Белоруссии подтвердила сведения о том, что в Бресте силовики стреляли во время разгона очередной манифестации. Сотрудники правоохранительных органов делали это в предупредительных целях, пояснила Ольга Чемоданова.
Ранее видеокадры, на которых был запечатлен момент выстрела, были опубликованы порталом tut.by.
Кроме того, в телеграм-канале "Страна для жизни" появились сведения о том, что силовики использовали слезоточивый газ. Судя по видеозаписи, которую разместили на оппозиционном канале, участники очередного шествия, взявшись за руки, смогли отразить одну из попыток точечных задержаний. Сразу после этого сотрудники правоохранительных органов начали применять спецсредства.
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