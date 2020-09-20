ИнтерНовости - новости в стране и мире
Татьяне Толстой присудили награду «Писатель года»
Татьяне Толстой присудили награду «Писатель года»
Трамп обвинил РФ в хищении данных о гиперзвуковом оружии
Трамп обвинил РФ в хищении данных о гиперзвуковом оружии
В Нижегородской области в ДТП погибли 5 человек
В Нижегородской области в ДТП погибли 5 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Билл Гейтс сделал прогноз о сроках окончания пандемииБилл Гейтс сделал прогноз о сроках окончания пандемии
В Бресте силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующихВ Бресте силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующих
Скончался заболевший коронавирусом вице-премьер УзбекистанаСкончался заболевший коронавирусом вице-премьер Узбекистана
Данные 1000 сотрудников МВД Белоруссии выложили в оппозиционном telegram-каналеДанные 1000 сотрудников МВД Белоруссии выложили в оппозиционном telegram-канале
В России за сутки зарегистрировали еще 6 148 случаев COVID-19В России за сутки зарегистрировали еще 6 148 случаев COVID-19

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Бресте силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующих


20.9.2020 17:38
В Бресте силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующихФото: vk.com

В МВД Белоруссии подтвердили сведения об использовании слезоточивого газа, а также о том, что сотрудник правоохранительных органов во время несанкционированной акции стрелял в воздух.

Оружие было использовано в предупредительных целях, заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Как передает ТАСС, представительница МВД Белоруссии подтвердила сведения о том, что в Бресте силовики стреляли во время разгона очередной манифестации. Сотрудники правоохранительных органов делали это в предупредительных целях, пояснила Ольга Чемоданова.

Ранее видеокадры, на которых был запечатлен момент выстрела, были опубликованы порталом tut.by.

Кроме того, в телеграм-канале "Страна для жизни" появились сведения о том, что силовики использовали слезоточивый газ. Судя по видеозаписи, которую разместили на оппозиционном канале, участники очередного шествия, взявшись за руки, смогли отразить одну из попыток точечных задержаний. Сразу после этого сотрудники правоохранительных органов начали применять спецсредства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 275

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

СМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протестаСМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протеста
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавирусомВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавирусом
Лукашенко отправил сына в МосквуЛукашенко отправил сына в Москву
Трамп обвинил РФ в хищении данных о гиперзвуковом оружииТрамп обвинил РФ в хищении данных о гиперзвуковом оружии
Ватикан подключился к делу архиепископа КондрусевичаВатикан подключился к делу архиепископа Кондрусевича

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru