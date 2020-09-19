Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Латвии рассказали о последствиях потери грузов из России

19.9.2020 19:56

Фото: vagon.by



Как заявил руководитель госкомпании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс, после того, как российская сторона начала перенаправлять товаропоток в порты на своей территории, в этом балтийском государстве отмечается существенный спад грузоперевозок.



Об этом рассказывает Sputnik Латвия.



По словам Мариса Клейнбергса, в ближайшем времени государственная компания намерена несколько нарастить объем транспортировок. Однако очевидно, что не получится достичь показателей, которые отмечались в прежние годы. Глава LDz пояснил, что в этом году предполагается осуществить грузоперевозки в объеме около 25 млн тонн, что вдвое меньше в сравнении с уровнем 2019 года.



Ранее грузы из РФ могли составлять примерно 70% от совокупного потока по Латвийской железной дороге. Когда сократились объемы перевозок нефти и нефтепродуктов, а также каменного угля, наблюдается существенный спад. Как подчеркнул Клейнбергс, ситуация главным образом обусловлена тем, что все большие объемы угля перегружают на терминалах в порту Усть-Луги (Ленинградская область).



В сложившейся обстановке руководство LDz будет вынуждено продолжить увольнять своих сотрудников. На данный момент без работы остались уже около тысячи человек, и в скором времени новое место придется искать еще примерно 1,5 тыс. сотрудников (24% общей численности штата компании).



Автор: Злата Богатова

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