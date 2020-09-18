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Трамп обвинил РФ в хищении данных о гиперзвуковом оружии


07:45
Трамп обвинил РФ в хищении данных о гиперзвуковом оружииФото: argumenti.ru

В России смогли создать гиперзвуковое оружие, похитив соответствующие сведения у предыдущей американской администрации, которую возглавлял Барак Обама.

С таким утверждением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В ходе встречи со сторонниками в штате Миннесота американский лидер снова заговорил о том, что в США создано "самое мощное оружие". По мнению Дональда Трампа, руководство России и Китая, как и власти всех других стран, могут лишь завидовать Вашингтону.

В прошлом Россия, заявил Трамп, похитила сведения о новейшем вооружении у администрации Обамы, после чего "создала свою ракету". Однако на текущий момент в Соединенных Штатах уже появилась ракета, "которая намного, намного быстрее". Политик отметил, что речь идет о "супер-пупер ракете", способной двигаться в пять раз быстрее, чем остальные.

Ранее Трамп выразил мнение о том, что Пекин сейчас представляет собой большую угрозу для выборов, чем Москва. Американский президент подверг критике позицию главы ФБР, который говорил о том, что не видит опасности со стороны Китая, но указывал на возросшую активности со стороны России.

Автор: Злата Богатова

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