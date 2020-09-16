Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко отправил сына в Москву

19:26

Фото: dcdn.lt



Младший сын белорусского президента Александра Лукашенко Николай переехал в Москву.



Предполагается, что в российской столице он будет учиться под вымышленной фамилией, сообщает газета "Комсомольская правда".



По данным ряда СМИ, закончивший девятый класс Николай Лукашенко переехал в Москву и сейчас временно проживает на территории белорусской дипмиссии.



Ранее появились сведения о том, что сын президента РБ Александра Лукашенко смог поступить в лицей при Белорусском госуниверситете, выбрав для дальнейшего обучения биологическое направление. Однако в сентябре он так и не появился на занятиях. По данным портала TUT.BY, Николай забрал документы.



Газета "Комсомолка" со ссылкой на бывшего сотрудника КГБ Белоруссии отмечает, что сына белорусского лидера было решено переправить в Москву в обстановке строжайшей секретности в целях безопасности. В настоящее время молодой человек проживает в белорусской дипмиссии.



Как пояснил источник, обучение Николай Лукашенко продолжит в Москве, причем под другим именем. Предположительно, сын белорусского президента будет посещать гимназию МГУ либо школу "Президент" в подмосковной Жуковке.



По данным агентства "Интерфакс", в секретариате университетской гимназии МГУ на просьбу прокомментировать сведения о зачислении к ним Николай Лукашенко информацию не подтвердили.



Автор: Злата Богатова

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