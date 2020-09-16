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В Мексике извлекут из шахты останки 63 рабочих, погибших в 2006 году


16.9.2020 17:16
В Мексике извлекут из шахты останки 63 рабочих, погибших в 2006 годуФото: metlor.net

Власти Мексики приняли решение о возобновлении работ по извлечению останков рабочих, которые четырнадцать лет назад были погребены под завалами шахты.

Жертвами аварии в городе Санта-Рита стали тогда шестьдесят три человека.

Со ссылкой на источник в мексиканском правительстве издание Prensa Latina сообщает о том, что власти страны приняли решение о возобновлении работ на месте трагедии. Останки всех шахтеров будут подняты на поверхность.

ЧП случилось 19 февраля 2006 года на шахте, владельцем которой являлось предприятие Grupo Mexico, крупнейшее в стране. На шахтеров тогда обрушились несколько тоннелей.

Позднее профсоюзы начали обвинять в гибели десятков людей мультимиллионера Хермана Ларреа Моту Веласко. Владелец корпорации не только не предпринимал никаких усилий для спасения горняков, но и пытался препятствовать расследованию, а также искажал информацию о причинах обвала в шахте.

Автор: Злата Богатова

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