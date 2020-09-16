Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мексике извлекут из шахты останки 63 рабочих, погибших в 2006 году

16.9.2020 17:16

Фото: metlor.net



Власти Мексики приняли решение о возобновлении работ по извлечению останков рабочих, которые четырнадцать лет назад были погребены под завалами шахты.



Жертвами аварии в городе Санта-Рита стали тогда шестьдесят три человека.



Со ссылкой на источник в мексиканском правительстве издание Prensa Latina сообщает о том, что власти страны приняли решение о возобновлении работ на месте трагедии. Останки всех шахтеров будут подняты на поверхность.



ЧП случилось 19 февраля 2006 года на шахте, владельцем которой являлось предприятие Grupo Mexico, крупнейшее в стране. На шахтеров тогда обрушились несколько тоннелей.



Позднее профсоюзы начали обвинять в гибели десятков людей мультимиллионера Хермана Ларреа Моту Веласко. Владелец корпорации не только не предпринимал никаких усилий для спасения горняков, но и пытался препятствовать расследованию, а также искажал информацию о причинах обвала в шахте.



Автор: Злата Богатова

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