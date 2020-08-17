Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Первый сирийский космонавт получил гражданство Турции

06:22

Фото: odintsovo.info



Турецкие власти предоставили гражданство Мухаммеду Фарису - первому сирийскому космонавту, который в прошлом был удостоен звания Героя Советского Союза. Военный летчик покинул свою страну, когда там резко обострилась обстановка: около восьми лет назад в САР началось противостояние между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции, требовавшей отставки президента.



Паспорт гражданина Турции выдан первому сирийскому космонавту Мухаммеду Ахмеду Фарису, прожившему в республике на протяжении нескольких лет, передает телевизионный канал TRT. Фарис уехал из САР около восьми лет назад, когда в стране началось вооруженное противостояние между правительственными войсками и представителями оппозиции.



В прошлом экс-космонавт не раз с благодарностью высказывался в адрес представителей Анкары. По его словам, турецкие власти продолжают оказывать поддержку САР и сирийцам. Официального подтверждения о предоставлении гражданства бывшему космонавту пока не последовало.



В 1987 году Фарис принимал участие в космической экспедиции, которая проводилась на орбитальном научно-исследовательском комплексе "Мир" и продолжалась в течение недели. После этого он получил звание Героя Советского Союза.



В минувшем августе сообщалось о падении уровня давления, которое было зафиксировано в американском сегменте МКС. В результате экипаж станции было решено изолировать в российском модуле "Звезда".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 106

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20:59 Reuters: Навального отпустили на лечение в ФРГ после звонка из Кремля

Reuters: Навального отпустили на лечение в ФРГ после звонка из Кремля 18:35 МИД: Лавров отменил визит в Берлин

МИД: Лавров отменил визит в Берлин 13:28 Берлин привлек к исследованию проб Навального ОЗХО

Берлин привлек к исследованию проб Навального ОЗХО 13:18 Тихановская обратилась к Путину, напомнив о «нелегитимности» Лукашенко

Тихановская обратилась к Путину, напомнив о «нелегитимности» Лукашенко 10:08 Лондон намерен отказаться от норм ЕС по правам человека