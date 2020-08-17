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Первый сирийский космонавт получил гражданство Турции
06:22
Фото: odintsovo.info
Турецкие власти предоставили гражданство Мухаммеду Фарису - первому сирийскому космонавту, который в прошлом был удостоен звания Героя Советского Союза. Военный летчик покинул свою страну, когда там резко обострилась обстановка: около восьми лет назад в САР началось противостояние между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции, требовавшей отставки президента.
Паспорт гражданина Турции выдан первому сирийскому космонавту Мухаммеду Ахмеду Фарису, прожившему в республике на протяжении нескольких лет, передает телевизионный канал TRT. Фарис уехал из САР около восьми лет назад, когда в стране началось вооруженное противостояние между правительственными войсками и представителями оппозиции.
В прошлом экс-космонавт не раз с благодарностью высказывался в адрес представителей Анкары. По его словам, турецкие власти продолжают оказывать поддержку САР и сирийцам. Официального подтверждения о предоставлении гражданства бывшему космонавту пока не последовало.
В 1987 году Фарис принимал участие в космической экспедиции, которая проводилась на орбитальном научно-исследовательском комплексе "Мир" и продолжалась в течение недели. После этого он получил звание Героя Советского Союза.
В минувшем августе сообщалось о падении уровня давления, которое было зафиксировано в американском сегменте МКС. В результате экипаж станции было решено изолировать в российском модуле "Звезда".
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