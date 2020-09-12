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Минобороны Белоруссии сообщает о переброске к границе американской бронетанковой части
12.9.2020 23:36
Фото: livejournal.com
В Литве на полигон Пабрпде, который расположен в пятнадцати километрах от границы Белоруссии, перебросили 2-й танковый батальон 69-го танкового полка ВС США.
Глава Минобороны республики Виктор Хренин рассказал об этом после совещания у президента РБ Александра Лукашенко.
Глава оборонного ведомства сообщил о том, какая ситуация сейчас складывается у западных границ Белоруссии, передает БелТА. В частности, Виктор Хренин, заявил о том, что на литовский полигон Пабраде направили американский танковый полк, и это не может не вызывать обеспокоенность у Минска.
По словам Хренина, в непосредственной близости от рубежей страны в скором времени будет задействовано около пятисот военнослужащих, порядка тридцати танков и более сорока боевых машин "Брэдли". Кроме того, в Минобороны также зафиксировали усиленную активность авиации вдоль госграницы РБ с целью разведки мероприятий, происходящих на территории Беларуси, отметил министр.
Напомним, в период с 17 по 20 августа белорусские военные осуществили учения на территории Гродненской области, близ литовской границы. Маневры были организованы на фоне многочисленных заявлений президента РБ Александра Лукашенко об угрозе, нависшей над Белоруссией с западной стороны.
Ранее президент Белоруссии также заявил о том, что к "заварушке" в стране после недавних выборов причастны США, а в Европе "подыгрывают" американцам. По словам Лукашенко, Соединенные Штаты спланировали и организовали протесты, стремясь "оттянуть Белоруссию", направив ее против России.
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