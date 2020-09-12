ИнтерНовости - новости в стране и мире
Индия и Китай договорились об урегулировании на границе
Индия и Китай договорились об урегулировании на границе
В России выявили еще 5 488 зараженных коронавирусом
В России выявили еще 5 488 зараженных коронавирусом
В Минске ОМОН осадил посольство Швеции
В Минске ОМОН осадил посольство Швеции
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минобороны Белоруссии сообщает о переброске к границе американской бронетанковой частиМинобороны Белоруссии сообщает о переброске к границе американской бронетанковой части
ЦБ выявил новый вид мошенничества с картамиЦБ выявил новый вид мошенничества с картами
Колесникову внезапно перевели в другое СИЗОКолесникову внезапно перевели в другое СИЗО
В России выявили еще 5 488 зараженных коронавирусомВ России выявили еще 5 488 зараженных коронавирусом
В Китае новое российское оружие сочли более страшным, чем ядерная бомбаВ Китае новое российское оружие сочли более страшным, чем ядерная бомба

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Минобороны Белоруссии сообщает о переброске к границе американской бронетанковой части


12.9.2020 23:36
Минобороны Белоруссии сообщает о переброске к границе американской бронетанковой частиФото: livejournal.com

В Литве на полигон Пабрпде, который расположен в пятнадцати километрах от границы Белоруссии, перебросили 2-й танковый батальон 69-го танкового полка ВС США.

Глава Минобороны республики Виктор Хренин рассказал об этом после совещания у президента РБ Александра Лукашенко.

Глава оборонного ведомства сообщил о том, какая ситуация сейчас складывается у западных границ Белоруссии, передает БелТА. В частности, Виктор Хренин, заявил о том, что на литовский полигон Пабраде направили американский танковый полк, и это не может не вызывать обеспокоенность у Минска.

По словам Хренина, в непосредственной близости от рубежей страны в скором времени будет задействовано около пятисот военнослужащих, порядка тридцати танков и более сорока боевых машин "Брэдли". Кроме того, в Минобороны также зафиксировали усиленную активность авиации вдоль госграницы РБ с целью разведки мероприятий, происходящих на территории Беларуси, отметил министр.

Напомним, в период с 17 по 20 августа белорусские военные осуществили учения на территории Гродненской области, близ литовской границы. Маневры были организованы на фоне многочисленных заявлений президента РБ Александра Лукашенко об угрозе, нависшей над Белоруссией с западной стороны.

Ранее президент Белоруссии также заявил о том, что к "заварушке" в стране после недавних выборов причастны США, а в Европе "подыгрывают" американцам. По словам Лукашенко, Соединенные Штаты спланировали и организовали протесты, стремясь "оттянуть Белоруссию", направив ее против России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Одна из сопровождавших Навального уклонилась от объяснений, заявили в МВДОдна из сопровождавших Навального уклонилась от объяснений, заявили в МВД
Глава германской разведки поддержал версию об отравлении Навального более сильным «Новичком»Глава германской разведки поддержал версию об отравлении Навального более сильным «Новичком»
Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу ЕфремоваМинюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
В Белграде с возмущением отреагировали на шутку Захаровой о визите их делегации в СШАВ Белграде с возмущением отреагировали на шутку Захаровой о визите их делегации в США
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавирусаAstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru