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Бомбардировщик ВВС США пролетел у российских островов в Арктике
12.9.2020 18:09
Фото: vk.com
Американский военный бомбардировщик осуществил пролет около российских островов Врангеля и Новосибирскими, которые находятся в Восточно-Сибирском море. По данным Европейского командования ВС США (USEUCOM), B-1 Lancer ВВС Соединенных Штатов проделал это согласно плану USEUCOM.
В Twitter командования отмечается, что базирующийся на территории Техаса резервный бомбардировщик B-1 Lancer проследовал в самую восточную точку зоны ответственности USEUCOM. В общей сложности этот перелет занял четырнадцать часов.
В сообщении также указано, что маршрут американского самолета, приблизившегося к островам Врангеля и Новосибирским, был проложен в пределах международного воздушного пространства.
Полет, отмечает командование, показал способность стратегических бомбардировщиков ВС США действовать в рамках "любой миссии в любой точке мира". После полета самолет направился на авиабазу, которая расположена в штате Аляска.
В конце августа российское Министерство обороны опубликовало видеозапись, на кадрах которой можно увидеть, как в Беринговом море у побережья Чукотки проводились военно-морские учения "Океанский щит-2020".
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