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Обнародованы кадры российских учений у границы с Аляской
28.8.2020 21:54
Фото: Минобороны РФ
Российское Министерство обороны опубликовало видеозапись, на кадрах которой можно увидеть, как в Беринговом море у побережья Чукотки проводились военно-морских учений "Океанский щит-2020". Вблизи морской границы с Соединенными Штатами российская подлодка осуществила пуск крылатой ракеты, находясь под водой.
На кадрах, которые обнародовал сегодня департамент информации ведомства, запечатлена подлодка в надводном положении. В тот момент она находилась рядом с другими российскими боевыми кораблями, вероятно, у берегов Чукотки. Позже экипаж подлодки осуществил погружение с последующим учебным пуском крылатой ракеты.
Материал также содержит кадры ракетной стрельбы надводного корабля. Заместитель командующего Тихоокеанским флотом Денис Березовский на записи докладывает руководившему маневрами главкому ВМФ РФ Николаю Евменову. По его словам, в военно-морских учениях в этом районе участвовало свыше пятидесяти боевых кораблей и сорока самолетов.
Настолько масштабные маневры проводились в этом регионе в первый раз, подчеркнул Евменов. Как отметил главком, в учениях задействованы силы Тихоокеанского, Балтийского и Северного флотов Российской Федерации, которые успешно осваивают арктические рубежи.
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