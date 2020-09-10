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В Deutsche Bank назвали главные черты «эпохи беспорядка»


10.9.2020 14:12
В Deutsche Bank назвали главные черты «эпохи беспорядка»Фото: truthout.org

Эпоху, которая придет на смену веку глобализации, начавшемуся в 1980 году, будет определять глобальный беспорядок.

Такое мнение выразил стратег Deutsche Bank Джим Рейд и его коллеги, опубликовавшие доклад со своими выводами.

Отметив, что "не всякий беспорядок является плохим", эксперты Deutsche Bank пояснили, что речь идет о периоде, который продлится как минимум десять лет. Специалисты назвали главные черты, характеризующие это время.

Как полагают стратеги, с усилением экономического веса Китая будут все более ухудшаться отношения между Вашингтоном и Пекином. Набирающее обороты противостояние со временем можно будет сравнивать с холодной войной, которую в прошлом веке вели Соединенные Штаты и Советский Союз.

Для Европы же наступит момент истины. Справившись с пандемией, отмечают эксперты, она рискует оказаться в состоянии экономической стагнации, после чего возникнут перспективы политического разделения.

В мире будут нарастать долги, монетарным мейнстримом будет распространение политики "вертолетных денег", считают аналитики. Высока вероятность роста инфляции. Экономическое неравенство после того, как мир справится с пандемией коронавируса, будет лишь усиливаться. Государства будут пытаться уравновесить эту ситуацию, поднимая ставки налогов для более обеспеченных категорий граждан.

Кроме того, будет усиливаться конкуренция между поколениями. К 2030 году возрастет электоральный вес миллениалов и родившихся позже.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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