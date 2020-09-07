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Хвост рухнувшего самолета всплыл на Телецком озере
14:21
Фото: mediasubs.ru
На территории Горного Алтая обнаружена хвостовая часть гидросамолета "Корвет", разбившегося более четырнадцати лет назад.
Воздушное судно, на борту которого в момент аварии было три человека, упало в Телецкое озеро летом 2006 года.
О случившемся рассказал сотрудник Алтайского заповедника Игорь Калмыков. По его словам, фрагмент разбившегося гидросамолета всплыл накануне, 7 сентября, неподалеку от кордона Байгазан. Капитан катера, первым заметивший части воздушного судна, информировал об этом представителей заповедника.
Сигнал об обнаружении куска самолета также был передан в правоохранительные органы региона и МЧС. В настоящее время хвостовую часть самолета уже отбуксировали на кордон Байгазан Алтайского заповедника, где будут проводиться дальнейшие действия, сообщил Калмыков на своей странице в соцсети "Фейсбук".
Катастрофа случилась 14 августа 2006 года, когда в Телецкое озеро упало легкомоторное воздушное судно. На его борту в тот момент было три человека, включая 14-летнего подростка. В результате поисковой операции сотрудники МЧС тогда извлекли из воды останки одного из мужчин.
По данным российских СМИ, управлял самолетом сорокалетний Иван Примеров. В качестве пассажиров на борту находились его несовершеннолетняя дочь Елена и 25-летний Артем Карпов, отец которого являлся владельцем гидросамолета.
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