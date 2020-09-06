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В Гонконге полиция задержала почти 300 протестующих


6.9.2020 21:17
В Гонконге полиция задержала почти 300 протестующихФото: smi2.net

Демонстранты вновь вышли на центральные улицы, протестуя против отмены выборов в Законодательный совет этого специального административного района Китая, передает ТАСС.

В результате правоохранительными органами было задержано 289 человек.

Как заявили представители силовых структур Гонконга, около трехсот человек были задержаны сегодня, 6 сентября, в разных районах полуострова Коулун. В числе тех, кто был доставлен в полицию, 169 мужчин и 101 женщина, которые подозреваются в участии в незаконных собраниях.

Митингующие выражали несогласие с отменой выборов в Законодательный совет данного специального административного района КНР. Ранее предполагалось, что голосование состоится в воскресенье, однако их перенесли на год. Местные власти приняли такое решение после согласования с Пекином в связи с угрозой распространения коронавируса.

В числе протестующих, которые устраивали вылазки в районах Монгкок и Яуматей, было много студентов. Кроме того, находившиеся среди манифестантов радикалы разбрасывали мусор по проезжей части и провоцировали стычки с правоохранителями. Силовики в ответ применяли средства, в состав которых входил перечный газ.

В Сети появилось видео, на котором несколько сотрудников полиции с дубинками гонятся за 12-летней девочкой. Догнав, они повалили ребенка на землю. Позже правоохранители, подтвердив инцидент, пояснили, что девочка побежала, когда ее остановили для проверки. В результате она "вызвала подозрения" у полицейских.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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