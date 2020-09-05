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Военные из Азербайджана не будут участвовать в учениях «Кавказ-2020»
10:30
Фото: livejournal.com
Минобороны Азербайджана информирует о том, что военнослужащие этой страны не будут задействованы в международных учениях "Кавказ-2020", которые в сентябре пройдут в РФ.
Как передает агентство APA со ссылкой на ведомство, Баку направит лишь двух наблюдателей.
Командно-штабные учения "Кавказ-2020" будут проводиться в сентябре на юге России. Ранее предполагалось, что в них будут участвовать группировки военных из целого ряда стран, включая Индию, Иран, Мьянму и Пакистан.
В конце минувшего августа стало известно об отказе Индии. Представители властей в качестве причины такого решения указывали сложности, связанные с коронавирусной пандемией.
Вместе с тем, в некоторых зарубежных СМИ позже появились предположения о том, что индийские власти передумали отправлять своих военнослужащих в Россию из-за того, что в этих учениях будут задействованы ВС Китая и Пакистана. С этими странами у Индии в последнее время заметно обострились отношения.
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