|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На переговорах в США сербы отказались признать независимость Косова
04:38
Фото: ainews.kz
В Соединенных Штатах продолжаются переговоры делегаций Сербии и Косово.
Как стало известно, представители Белграда отказались признавать независимость региона с центром в Приштине.
По словам сербского президента Александра Вучича, возглавляющего делегацию, в Вашингтоне им "предложили документ", содержание которого "нельзя разглашать". Политик сообщил об этом, ыступая перед журналистами по итогам первого дня переговоров с косовцами в американской столице.
Вучич пояснил, что документ, в котором речь шла о Косово, был для сербов "очень тяжелым". В результате представители Белграда заявили, что подобное для них неприемлемо.
Ранее представитель главы США в диалоге Белграда и Приштины Ричард Гренелл опроверг сведения о том, что американские власти требовали от сербов признать независимость Косово.
В прессе отмечалось, что Александру Вучичу якобы был из его рук передан документ, в котором подразумевалось согласие Белграда. Прокомментировав информацию, распространившуюся в СМИ, Гренелл на своей странице в Твиттере рядом со ссылкой на подобную новость написал: "Неправда".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|