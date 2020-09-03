Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На переговорах в США сербы отказались признать независимость Косова

04:38

Фото: ainews.kz



В Соединенных Штатах продолжаются переговоры делегаций Сербии и Косово.



Как стало известно, представители Белграда отказались признавать независимость региона с центром в Приштине.



По словам сербского президента Александра Вучича, возглавляющего делегацию, в Вашингтоне им "предложили документ", содержание которого "нельзя разглашать". Политик сообщил об этом, ыступая перед журналистами по итогам первого дня переговоров с косовцами в американской столице.



Вучич пояснил, что документ, в котором речь шла о Косово, был для сербов "очень тяжелым". В результате представители Белграда заявили, что подобное для них неприемлемо.



Ранее представитель главы США в диалоге Белграда и Приштины Ричард Гренелл опроверг сведения о том, что американские власти требовали от сербов признать независимость Косово.



В прессе отмечалось, что Александру Вучичу якобы был из его рук передан документ, в котором подразумевалось согласие Белграда. Прокомментировав информацию, распространившуюся в СМИ, Гренелл на своей странице в Твиттере рядом со ссылкой на подобную новость написал: "Неправда".



Автор: Злата Богатова

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