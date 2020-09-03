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В центре Тбилиси произошел взрыв, погиб человек
16:48
Фото: sputnik-georgia.com
В столице Грузии один человек погиб, еще несколько пострадали в результате взрыва.
Как передают местные СМИ, инцидент произошел в центре города, неподалеку от Тбилисского концертного зала (филармонии).
По предварительным данным, в результате взрыва, случившегося на проспекте Мераба Коставы, погиб один человек. Об этом сегодня сообщает грузинское информационное агентство Interpressnews.
Отмечается, что прибывшие к месту происшествия полицейские оцепили территорию. Продолжают работу сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Сведений о причинах взрыва из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются. В скором времени даст комментарий Служба ЧС.
Ранее стало известно о том, что в расследовании по факту гибели 23-летней Тамар Бачалиашвили не будут задействованы представители Федерального бюро расследований (ФБР) США.
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