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В центре Тбилиси произошел взрыв, погиб человек


16:48
В центре Тбилиси произошел взрыв, погиб человекФото: sputnik-georgia.com

В столице Грузии один человек погиб, еще несколько пострадали в результате взрыва.

Как передают местные СМИ, инцидент произошел в центре города, неподалеку от Тбилисского концертного зала (филармонии).

По предварительным данным, в результате взрыва, случившегося на проспекте Мераба Коставы, погиб один человек. Об этом сегодня сообщает грузинское информационное агентство Interpressnews.

Отмечается, что прибывшие к месту происшествия полицейские оцепили территорию. Продолжают работу сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Сведений о причинах взрыва из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются. В скором времени даст комментарий Служба ЧС.

Ранее стало известно о том, что в расследовании по факту гибели 23-летней Тамар Бачалиашвили не будут задействованы представители Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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