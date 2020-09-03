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Байден намерен разобраться с Тибетом, если станет президентом
13:24
Фото: mt.ru
Руководство Соединенных Штатов надавит на Китай, чтобы окончательно решить вопрос с деятельностью американских дипломатов в Тибете, заявил Джо Байден.
По его словам, в случае победы он обязательно это осуществит.
Как подчеркнул кандидат от Демократической партии США в своем официальном заявлении, он намерен работать с союзниками, "чтобы надавить на Пекин и вернуть его к прямому диалогу с представителями Тибета". По словам Джо Байдена, необходимо оформить соглашения "о значительной автономии, уважении прав человека и сохранении культуры Тибета".
Претендующий на пост главы Соединенных Штатов Байден также заверил, что назначит специального куратора по делам Тибета в администрации американского президента. В противном случае в отношении руководства КНР будут объявлены новые санкции.
Ранее республиканец предположил, что Джо Байден может не дожить до церемонии инаугурации в случае победы на выборах. С таким утверждением выступил Дэн Форест, являющийся вице-губернатором Северной Каролины. По его словам, "сонному Джо" попросту не дотянуть до 20 января, и тогда пост американского президента может занять сенатор от Калифорнии Камала Харрис.
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