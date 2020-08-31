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Минфин не планирует вводить налог с продаж на «Авито»
15:16
Фото: vk.com
В России не будут облагаться налогом доходы, полученные от продажи подержанных вещей через сайты объявлений, в частности, "Авито" и "Юла". Соответствующий комментарий появился на официальном сайте министерства финансов РФ.
Ранее в средствах массовой информации широко распространились сообщения о том, что российские власти могут ввести налог в размере 13% на доход от продажи старых вещей.
В финансовом ведомстве, отреагировав на такого рода публикации, заявили, что каких-либо новаций и изменений министерство не предлагало. Подобные вопросы, связанные с введением дополнительного налогообложения, не поднимались и сейчас не обсуждаются.
Пресс-служба Минфина при этом напомнила, что в России налоговым кодексом не предусмотрено обложение налогом продажи старых вещей. Кроме того, доход в таком случае обычно не превышает стоимость новой аналогичной вещи.
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