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Мадуро убежден, что Трамп дал согласие на его убийство


07:47
Мадуро убежден, что Трамп дал согласие на его убийствоФото: voskhodinfo.su

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы одобрил убийство главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Латиноамериканский политик заявил об этом во время выступления, трансляция которого велась на его странице в Twitter.

По словам Николаса Мадуро, ему известно, что сейчас продолжается поиск снайперов для покушения на него. Венесуэльский лидер при этом даже назвал гонорар, который предлагается за убийство - 15 миллионов долларов.

В начале минувшего мая стало известно о задержании в Венесуэле группы наемников, которые могли готовить в республике государственный переворот. Полицейские нашли у задержанных оружие, спутниковые телефоны, радиоприемники и приборы ночного видения, а также наркотики.

Мадуро вскоре после инцидента заявил, что в числе подозреваемых были американские граждане. По его словам, среди них были сотрудники службы безопасности президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне любые предположения о причастности к случившемуся решительно опровергли.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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