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В США заявили о непричастности к событиям в Венесуэле
6.5.2020 13:43
Фото: businessinsider.com
Вашингтон не имеет никакого отношения к подготовке переворота в Венесуэле, заявил журналистам накануне, 5 мая, глава американского оборонного ведомства Марк Эспер.
Ранее с подобным утверждением выступил и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Как подчеркивал американский лидер, власти США ни малейшего отношения не имеют к вторжению наемников в Венесуэлу. Руководитель министерства обороны страны Марк Эспер вскоре подтвердил, что американское руководство не имеет ничего общего с событиями, которые происходили на территории Венесуэлы в последние несколько дней.
В минувший понедельник, 4 мая, венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил о задержании тринадцати наемников. Как полагают власти страны, пойманные правоохранителями злоумышленники могли готовить в республике государственный переворот. Полицейские нашли у задержанных оружие, спутниковые телефоны, радиоприемники и приборы ночного видения, а также наркотики.
Мадуро также заявил о том, что в числе подозреваемых были американские граждане. По словам президента страны, в состав обезвреженной группы входили представители службы безопасности президента США Дональда Трампа.
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