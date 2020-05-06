Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США заявили о непричастности к событиям в Венесуэле

6.5.2020 13:43

Фото: businessinsider.com



Вашингтон не имеет никакого отношения к подготовке переворота в Венесуэле, заявил журналистам накануне, 5 мая, глава американского оборонного ведомства Марк Эспер.



Ранее с подобным утверждением выступил и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.



Как подчеркивал американский лидер, власти США ни малейшего отношения не имеют к вторжению наемников в Венесуэлу. Руководитель министерства обороны страны Марк Эспер вскоре подтвердил, что американское руководство не имеет ничего общего с событиями, которые происходили на территории Венесуэлы в последние несколько дней.



В минувший понедельник, 4 мая, венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил о задержании тринадцати наемников. Как полагают власти страны, пойманные правоохранителями злоумышленники могли готовить в республике государственный переворот. Полицейские нашли у задержанных оружие, спутниковые телефоны, радиоприемники и приборы ночного видения, а также наркотики.



Мадуро также заявил о том, что в числе подозреваемых были американские граждане. По словам президента страны, в состав обезвреженной группы входили представители службы безопасности президента США Дональда Трампа.





Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 02:30 МИД Белоруссии лишил аккредитации российских журналистов

МИД Белоруссии лишил аккредитации российских журналистов 5.5.2020 14:13 В Израиле отказались комментировать сообщения об авиаударах по Сирии

В Израиле отказались комментировать сообщения об авиаударах по Сирии 5.5.2020 10:21 Глава района в Праге, где демонтировали памятник Коневу, пожаловался в Еврокомиссию на Россию

Глава района в Праге, где демонтировали памятник Коневу, пожаловался в Еврокомиссию на Россию 4.5.2020 15:03 Власти Германии вступились за «Северный поток-2»

Власти Германии вступились за «Северный поток-2» 4.5.2020 10:24 Власти Китая скрывали данные об эпидемии ради накопления лекарств