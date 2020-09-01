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В Анкаре осудили отправку Грецией военных на Кастелоризо


05:20
МИД ТурцииФото: smi2.net
МИД Турции

Афины могут стать проигравшей стороной, если не прекратят действия, способные усиливать и без того напряженную обстановку в регионе, подчеркнули в Анкаре, отреагировав на решение направить греческих военных на остров Кастелоризо.

С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Как отметил представитель турецкого внешнеполитического ведомства, Греция может проиграть, если будет продолжать действия, которые способны обострить обстановку в Средиземном море. По словам Хами Аксоя, Афины сосредоточивают своих военных на Кастелоризо, который имеет статус демилитаризованного острова согласно Парижским мирным договорам 1947 года.

Судя по публикация в СМИ, власти Греции продемонстрировали свои истинные намерения в Восточном Средиземноморье. В Анкаре все незаконные попытки изменить статус острова решительно отвергают, подчеркивая, что Афинам от этого не будет никакой пользы.

Турецкий дипломат подчеркнул, что Анкара намерена в полном объеме защищать собственные права и интересы в соответствии с нормами международного права.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе назвать лидеров Франции и Греции "жадными и некомпетентными". Это произошло вскоре после того, как Париж усилил свое военное присутствие в Средиземном море, выражая поддержку Греции, а также осудил действия турецких властей, анонсировавших проведение маневров в северной части Кипра.

Автор: Злата Богатова

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