Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Анкаре осудили отправку Грецией военных на Кастелоризо

05:20

Фото: smi2.net

МИД Турции



Афины могут стать проигравшей стороной, если не прекратят действия, способные усиливать и без того напряженную обстановку в регионе, подчеркнули в Анкаре, отреагировав на решение направить греческих военных на остров Кастелоризо.



С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.



Как отметил представитель турецкого внешнеполитического ведомства, Греция может проиграть, если будет продолжать действия, которые способны обострить обстановку в Средиземном море. По словам Хами Аксоя, Афины сосредоточивают своих военных на Кастелоризо, который имеет статус демилитаризованного острова согласно Парижским мирным договорам 1947 года.



Судя по публикация в СМИ, власти Греции продемонстрировали свои истинные намерения в Восточном Средиземноморье. В Анкаре все незаконные попытки изменить статус острова решительно отвергают, подчеркивая, что Афинам от этого не будет никакой пользы.



Турецкий дипломат подчеркнул, что Анкара намерена в полном объеме защищать собственные права и интересы в соответствии с нормами международного права.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе назвать лидеров Франции и Греции "жадными и некомпетентными". Это произошло вскоре после того, как Париж усилил свое военное присутствие в Средиземном море, выражая поддержку Греции, а также осудил действия турецких властей, анонсировавших проведение маневров в северной части Кипра.



Автор: Злата Богатова

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