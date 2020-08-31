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Эрдоган назвал Макрона «жадным и некомпетентным»
31.8.2020 11:41
Фото: valeursactuelles.com
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе назвать лидеров Франции и Греции "жадными и некомпетентных".
Заявление было сделано на фоне роста напряженности между Анкарой, Афинами и Парижем в Средиземном море, передает Le Figaro.
Как стало известно, Реджеп Тайип Эрдоган высказался о властях Греции и Франции, когда Турция отмечала День Победы. Этот национальный праздник был учрежден в честь разгрома в 1922 году греческих войск войсками Мустафы Кемаля Ататюрка.
Выступая на торжественной церемонии в Анкаре перед офицерами, турецкий лидер заявил: "Принимает ли греческий народ то, что может случиться с ним из-за его жадных и некомпетентных лидеров?". Кроме того, аналогичные слова прозвучали и в адрес французского президента Эммануэля Макрона.
Ранее Франция ранее усилила свое военное присутствие в Средиземном море, выражая поддержку Греции. Официальный Париж также осудил действия турецких властей, анонсировавших проведение маневров в северной части Кипра.
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