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Эрдоган назвал Макрона «жадным и некомпетентным»


31.8.2020 11:41
Эрдоган назвал Макрона «жадным и некомпетентным»Фото: valeursactuelles.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе назвать лидеров Франции и Греции "жадными и некомпетентных".

Заявление было сделано на фоне роста напряженности между Анкарой, Афинами и Парижем в Средиземном море, передает Le Figaro.

Как стало известно, Реджеп Тайип Эрдоган высказался о властях Греции и Франции, когда Турция отмечала День Победы. Этот национальный праздник был учрежден в честь разгрома в 1922 году греческих войск войсками Мустафы Кемаля Ататюрка.

Выступая на торжественной церемонии в Анкаре перед офицерами, турецкий лидер заявил: "Принимает ли греческий народ то, что может случиться с ним из-за его жадных и некомпетентных лидеров?". Кроме того, аналогичные слова прозвучали и в адрес французского президента Эммануэля Макрона.

Ранее Франция ранее усилила свое военное присутствие в Средиземном море, выражая поддержку Греции. Официальный Париж также осудил действия турецких властей, анонсировавших проведение маневров в северной части Кипра.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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