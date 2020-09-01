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Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны, заявил премьер Польши


1.9.2020 16:41
Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны, заявил премьер ПольшиФото: vk.com

Как заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, войну "развязали два тоталитарных режима". Представитель Варшавы говорил об этом в городе Велюнь, когда выступал на мероприятиях, которые были приурочены к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу, передает ТАСС.

По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, ответственность за начало Второй мировой войны лежит на нацистской Германии и Советском союзе. Представитель официальной Варшавы подчеркнул, что речь идет не только о тотальной войне, но и тоталитарной.

Войну "развязали два тоталитарных режима", - заявил Моравецкий, назвав их деструктивными, варварскими и преступными.

До начала войны в польском городе Велюнь, расположенном в примерно 20 км от границы с Германией, проживало порядка 16 тыс. человек. Ранним утром 1 сентября немцы атаковали населенный пункт, сбросив на него 380 бомб общей массой 46 тонн. Среди объектов первой атаки тогда оказалась больница.

С учетом того, что в Велюни в тот момент не было никаких подразделений Войска Польского либо систем противовоздушной обороны, местные историки расценивают нападение как террористический акт.

Напомним, в минувшем июне глава РФ Владимир Путин опубликовал материал под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В этой статье российский президент напомнил о моральной и юридической оценке пакта Молотова-Риббентропа, которую ранее дал СССР. При этом власти других государств предпочитают не вспоминать о соглашениях, подписанных нацистами совместно с западными политиками.

По словам российского лидера, остается неизвестным, имелись ли какие-либо секретные "протоколы" или дополнения к соглашениям ряда стран с нацистами. Приходится только принять на веру утверждения иностранных политиков. Кроме того, гриф секретности до сих пор сохраняется на материалах, связанных с переговорами Германии и Англии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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