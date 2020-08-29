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Французского офицера заподозрили в связях с российскими спецслужбами
14:45
Фото: prm.ua
Подполковник армии мог передавать важную информацию российским спецслужбам, полагают французские правоохранительные органы.
Расследованием занимается прокуратура страны.
Как заявила глава французского министерства ВС Флоранс Парли, проводится проверка в отношении высокопоставленного офицера. Руководитель ведомства рассказала об этом в эфире радио "Europe 1". По словам Парли, военнослужащего подозревают в связи с российскими спецслужбами.
Министр пояснила, что ведомство ранее в инициативном порядке обратилось в прокуратуру Франции и сейчас продолжает предпринимать все необходимые меры безопасности. Подчеркивается, что судебная проверка, учитывая специфику обвинений, должна проводиться в строгом соответствии со всеми требованиями секретности.
По словам Флоранс Парли, военного подозревают в передаче важных сведений за рубеж, шпионской деятельности и нанесении ущерба безопасности.
Во французских СМИ также появились сообщения о том, что речь идет об офицере, который служит на военной базе в Италии в составе объединенных войск НАТО. Подполковника арестовали сотрудники Главного управления внутренней безопасности, когда он после отпуска собирался возвратиться в Италию. В настоящее время он взят под стражу и находится в парижской тюрьме Ла Санте.
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