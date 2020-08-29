ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Лондоне найдены мертвыми финансистка из России и ее сын
В Лондоне найдены мертвыми финансистка из России и ее сын
Маск представил свинью с чипом, вживленным в мозг
Маск представил свинью с чипом, вживленным в мозг
Личный тренер Федора Емельяненко умер от осложнений коронавируса
Личный тренер Федора Емельяненко умер от осложнений коронавируса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Индия не будет участвововать в международных военных учениях в РоссииИндия не будет участвововать в международных военных учениях в России
Актера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в КоммунаркеАктера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Личный тренер Федора Емельяненко умер от осложнений коронавирусаЛичный тренер Федора Емельяненко умер от осложнений коронавируса
Маск представил свинью с чипом, вживленным в мозгМаск представил свинью с чипом, вживленным в мозг
В Индии за сутки выявлено более 77 тыс. зараженных COVID-19В Индии за сутки выявлено более 77 тыс. зараженных COVID-19

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Актера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке


29.8.2020 22:06
Актера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в КоммунаркеФото: m24.ru

Народный артист России Дмитрий Певцов попал в больницу с воспалением легких, передает агентство "Интерфакс".

Как рассказал журналистам директор театра "Ленком" Марк Варшавер, тест на коронавирус у актера был отрицательным.

Несколько часов назад известного российского артиста театра и кино Дмитрия Певцова доставили в больницу в Коммунарке, где оказывают помощь пациентам с COVID-19. По предварительным данным, у актера может быть воспаление легких.

Как сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер, тест на коронавирусную инфекцию у артиста оказался отрицательным. Коллеги Певцова надеются, "что все будет хорошо", - добавил Варшавер.

Ранее предполагалось, что новый сезон в театре будет открыт спектаклем "Капкан" Марка Захарова. Однако в связи с госпитализацией Певцова для зрителей подготовят постановку "Ва-банк".

Стоит отметить, что в России уже третий день подряд продолжается рост количества выявленных случаев заражения COVID-19. За последние сутки в стране было зафиксировано еще более 4,9 тыс. заболевших коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В порту Бейрута найдены еще 79 контейнеров с опасными химикатамиВ порту Бейрута найдены еще 79 контейнеров с опасными химикатами
Нобелевского лауреата Алексиевич вызвали на допрос в СК БелоруссииНобелевского лауреата Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии
Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Алексиевич не стала давать показания в СК БелоруссииАлексиевич не стала давать показания в СК Белоруссии
В Москве выбрали «Миссис Россия – 2020»В Москве выбрали «Миссис Россия – 2020»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru