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Актера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
29.8.2020 22:06
Фото: m24.ru
Народный артист России Дмитрий Певцов попал в больницу с воспалением легких, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказал журналистам директор театра "Ленком" Марк Варшавер, тест на коронавирус у актера был отрицательным.
Несколько часов назад известного российского артиста театра и кино Дмитрия Певцова доставили в больницу в Коммунарке, где оказывают помощь пациентам с COVID-19. По предварительным данным, у актера может быть воспаление легких.
Как сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер, тест на коронавирусную инфекцию у артиста оказался отрицательным. Коллеги Певцова надеются, "что все будет хорошо", - добавил Варшавер.
Ранее предполагалось, что новый сезон в театре будет открыт спектаклем "Капкан" Марка Захарова. Однако в связи с госпитализацией Певцова для зрителей подготовят постановку "Ва-банк".
Стоит отметить, что в России уже третий день подряд продолжается рост количества выявленных случаев заражения COVID-19. За последние сутки в стране было зафиксировано еще более 4,9 тыс. заболевших коронавирусом.
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