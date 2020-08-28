Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья

28.8.2020 14:35

Фото: thetrumpet.com



Японский премьер-министр Синдзо Абэ объявил о решении покинуть свой пост в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.



Сообщив об этом на пресс-конференции, глава правительства заявил, что "хотел бы извиниться перед народом Японии".



По словам Синдзо Абэ, проблемы с самочувствием возникли у него еще в середине минувшего июля. Учитывая, что ему необходим курс лечения, он принял решение уйти в отставку. Кроме того, на мнение Абэ также повлияло улучшение обстановки с коронавирусом в Японии.



Политик пояснил, что будет выполнять свои обязанности премьера вплоть до момента, пока ему не найдут преемника. Каких-либо кандидатов на свой пост он назвать отказался. Абэ лишь добавил, что перед Японией продолжают стоять нерешенные вызовы, связанные с продолжающейся в мире эпидемией коронавируса.



В течение августа 65-летний Абэ уже два раза попадал в больницу, пишут японские СМИ. В окружении главы кабмина ранее уже начали высказывать предположения о том, что он может досрочно сложить с себя полномочия премьер-министра.



Автор: Злата Богатова

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