|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
28.8.2020 14:35
Фото: thetrumpet.com
Японский премьер-министр Синдзо Абэ объявил о решении покинуть свой пост в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.
Сообщив об этом на пресс-конференции, глава правительства заявил, что "хотел бы извиниться перед народом Японии".
По словам Синдзо Абэ, проблемы с самочувствием возникли у него еще в середине минувшего июля. Учитывая, что ему необходим курс лечения, он принял решение уйти в отставку. Кроме того, на мнение Абэ также повлияло улучшение обстановки с коронавирусом в Японии.
Политик пояснил, что будет выполнять свои обязанности премьера вплоть до момента, пока ему не найдут преемника. Каких-либо кандидатов на свой пост он назвать отказался. Абэ лишь добавил, что перед Японией продолжают стоять нерешенные вызовы, связанные с продолжающейся в мире эпидемией коронавируса.
В течение августа 65-летний Абэ уже два раза попадал в больницу, пишут японские СМИ. В окружении главы кабмина ранее уже начали высказывать предположения о том, что он может досрочно сложить с себя полномочия премьер-министра.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|