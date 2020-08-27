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Задержаны обстрелявшие автобус с оппозиционерами под Харьковом
27.8.2020 22:13
Фото: irk.today
Сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые подозреваются в причастности к инциденту на трассе Киев — Харьков, где подвергся обстрелу автобус с оппозиционерами.
Об этом в своем Facebook рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Как пояснил представитель руководства украинского силового ведомства, полицейские по горячим следам задержали группу лиц, которые ранее расстреляли под Харьковом автобус с представителями общественной организации "Патриоты - за жизнь". По словам Антона Геращенко, подозреваемые были схвачены на территории Красноградского района Харьковской области. Количество задержанных пока не уточняется.
Замминистра написа, что причиной обстрела стал конфликт, случившийся между двумя группами сторонников различных политических движений. По официальным данным, ранены были два человека, в которых злоумышленники стреляли из травматического оружия. Кроме того, один пострадавший "получил черепно-мозговую травму", - написал Геращенко.
Представитель МВД Украины опроверг сведения о гибели одного из участников инцидента.
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