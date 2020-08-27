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Российские военные рассказали о блокировке патруля в Сирии


27.8.2020 21:12
Российские военные рассказали о блокировке патруля в СирииФото: smi2.net

Как пояснили российские военные, описывая инцидент с участием американских военнослужащих в Сирии, представители Соединенных Штатов предприняли попытку блокировать проезд патруля военной полиции РФ. Подчеркивается, что маршрут был заранее согласован с международной коалицией в САР.

По поводу инцидента с участием американских военнослужащих высказался Алексей Посунько, возглавляющий российский центр по примирению враждующих сторон в САР. Во время брифинга он пояснил, что российскую колонну, когда она оказалась на территории, подконтрольной международной коалиции, начали преследовать бронеавтомобили MRAP ВС США. При этом еще две американские машины блокировали дорогу на некотором расстоянии.

Представители РФ в создавшейся ситуации предприняли меры, направленные на предотвращение инцидента и дальнейшее выполнение задачи, которая была перед ними поставлена. Посунько, описывая обстоятельства случившегося, указал, что россияне следовали строго по маршруту, согласованному заранее c международной коалицией. Оговаривался и факт сопровождения колонны вертолетами, а также все точки входа и выхода в зоне ответственности коалиции.

Ранее канал CNN сообщил о том, что несколько американских военных получили травмы в Сирии, когда в их автомобиль врезалось российское транспортное средство. Инцидент произошел в минувший вторник, 25 августа, в установленной зоне безопасности на востоке САР. В Совете нацбезопасности Соединенных Штатов назвали действия российских военных небезопасными и непрофессиональными.

Автор: Злата Богатова

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