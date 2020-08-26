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В Сирии военные США пострадали в столкновении с российским патрулем
08:43
Фото: livejournal.com
Несколько американских военных получили травмы в Сирии, когда в их автомобиль врезалось российское транспортное средство, передает канал CNN.
Инцидент произошел в минувший вторник, 25 августа.
ЧП случилось в установленной зоне безопасности на востоке САР. По данным канала, речь может идти о таране российским БТР автомобиля, в котором находились американские военнослужащие.
Случившееся прокомментировали в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов, назвав действия российских военных небезопасными и непрофессиональными.
Как сообщает агентство "Интерфакс", после случившегося состоялся телефонный разговор между главой комитета начштабов США и начальником Генерального штаба РФ.
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