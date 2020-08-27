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Путин: К спецоперации с 33 «чоповцами» в Белоруссии причастны США
27.8.2020 16:02
Фото: smi2.net
Граждане России, задержанные в конце июля под Минском и представленные как бойцы ЧВК, были привезены в Белоруссию обманом, сообщил президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава государства, "их просто заманили туда, перетащили через границу".
Российский президент Владимир Путин рассказал о случившемся в эфире телевизионного канала "Россия 1". Глава РФ пояснил, что россиян обманом привезли в Белоруссию, используя фальшивые документы. По словам Путина, все это осуществлялось украинскими спецслужбами при участии Соединенных Штатов.
Граждане РФ прибыли в Минск якобы для легальной работы. Позже все они были задержаны и представлены в качестве возможной "ударной силы", которая могла быть использована в целях дестабилизации обстановки накануне президентских выборов в Белоруссии. Путин подчеркнул, что все это "абсолютно не соответствовало действительности".
Как пояснил российский лидер, граждан РФ "втемную использовали", перемещая в Белоруссию под предлогом совершенно легальных задач. Им предлагали направиться в различные третьи страны, в частности, на Ближний Восток и Латинскую Америку.
Ранее Владимир Путин сообщил о том, что по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко создал резерв правоохранителей. По словам российского президента, он "не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля".
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