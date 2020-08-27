ИнтерНовости - новости в стране и мире
Файзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильма
Файзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильма
Освобождены семь российских моряков, похищенных пиратами у берегов Африки
Освобождены семь российских моряков, похищенных пиратами у берегов Африки
СМИ сравнивают болезнь Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в Болгарии
СМИ сравнивают болезнь Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в Болгарии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Задержаны обстрелявшие автобус с оппозиционерами под ХарьковомЗадержаны обстрелявшие автобус с оппозиционерами под Харьковом
Российские военные рассказали о блокировке патруля в СирииРоссийские военные рассказали о блокировке патруля в Сирии
Познер вступился за омских врачей, лечивших НавальногоПознер вступился за омских врачей, лечивших Навального
Путин: К спецоперации с 33 «чоповцами» в Белоруссии причастны СШАПутин: К спецоперации с 33 «чоповцами» в Белоруссии причастны США
В Минске совершено нападение на посольство ЛивииВ Минске совершено нападение на посольство Ливии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Минске совершено нападение на посольство Ливии


27.8.2020 15:07
В Минске совершено нападение на посольство ЛивииФото: vk.com

В столице Белоруссии сегодня развернулось противостояние между представителями нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА).

Как стало известно, около тридцати сторонников Файеза Сарраджа пытаются штурмом взять дипмиссию Ливии в  Минске.

По данным белорусских СМИ, среди тех, кто участвовал в нападении на посольство Ливии в Минске, был бывший военный атташе. В настоящее время он примкнул к сторонникам ПНС. Отмечается, что в числе нападавших лишь несколько человек арабского происхождения.

Как рассказали журналистам очевидцы, вскоре после ЧП на территории дипломатической миссии Ливии появились представители КГБ Беларуси. Правоохранители приступили к просмотру записей, которые были сделаны установленными у посольства камерами видеонаблюдения.

Первоначально к ливийской дипмиссии прибыли сотрудники милиции Минска. Однако их действия, направленные на пресечение атаки, вскоре были отменены. Руководство приказало силовикам не вмешиваться в происходящее, учитывая, что инцидент произошел на территории суверенного государства Ливия.

В настоящее время сторонники ПНС продолжают угрожать сторонникам Халифы Хафтара нападением, если они немедленно не покинут здание посольства. По предварительным данным, в штурме было задействовано порядка тридцати человек, которые принесли с собой болгарки. Преодолев забор, нападавшие выбили двери и разбили стекло, а также успели травмировать временного поверенного в делах Ливии.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Навальный не был отравлен, заявили врачиНавальный не был отравлен, заявили врачи
Viber закрывает офис в МинскеViber закрывает офис в Минске
В Южном Судане 17 человек погибли при крушении грузового самолета В Южном Судане 17 человек погибли при крушении грузового самолета
В Москве в жилом доме произошел взрывВ Москве в жилом доме произошел взрыв
Лукашенко обвинил США в организации протестовЛукашенко обвинил США в организации протестов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru