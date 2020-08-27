Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минске совершено нападение на посольство Ливии

27.8.2020 15:07

Фото: vk.com



В столице Белоруссии сегодня развернулось противостояние между представителями нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА).



Как стало известно, около тридцати сторонников Файеза Сарраджа пытаются штурмом взять дипмиссию Ливии в Минске.



По данным белорусских СМИ, среди тех, кто участвовал в нападении на посольство Ливии в Минске, был бывший военный атташе. В настоящее время он примкнул к сторонникам ПНС. Отмечается, что в числе нападавших лишь несколько человек арабского происхождения.



Как рассказали журналистам очевидцы, вскоре после ЧП на территории дипломатической миссии Ливии появились представители КГБ Беларуси. Правоохранители приступили к просмотру записей, которые были сделаны установленными у посольства камерами видеонаблюдения.



Первоначально к ливийской дипмиссии прибыли сотрудники милиции Минска. Однако их действия, направленные на пресечение атаки, вскоре были отменены. Руководство приказало силовикам не вмешиваться в происходящее, учитывая, что инцидент произошел на территории суверенного государства Ливия.



В настоящее время сторонники ПНС продолжают угрожать сторонникам Халифы Хафтара нападением, если они немедленно не покинут здание посольства. По предварительным данным, в штурме было задействовано порядка тридцати человек, которые принесли с собой болгарки. Преодолев забор, нападавшие выбили двери и разбили стекло, а также успели травмировать временного поверенного в делах Ливии.



Автор: Злата Богатова

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