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В Минске совершено нападение на посольство Ливии
27.8.2020 15:07
Фото: vk.com
В столице Белоруссии сегодня развернулось противостояние между представителями нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА).
Как стало известно, около тридцати сторонников Файеза Сарраджа пытаются штурмом взять дипмиссию Ливии в Минске.
По данным белорусских СМИ, среди тех, кто участвовал в нападении на посольство Ливии в Минске, был бывший военный атташе. В настоящее время он примкнул к сторонникам ПНС. Отмечается, что в числе нападавших лишь несколько человек арабского происхождения.
Как рассказали журналистам очевидцы, вскоре после ЧП на территории дипломатической миссии Ливии появились представители КГБ Беларуси. Правоохранители приступили к просмотру записей, которые были сделаны установленными у посольства камерами видеонаблюдения.
Первоначально к ливийской дипмиссии прибыли сотрудники милиции Минска. Однако их действия, направленные на пресечение атаки, вскоре были отменены. Руководство приказало силовикам не вмешиваться в происходящее, учитывая, что инцидент произошел на территории суверенного государства Ливия.
В настоящее время сторонники ПНС продолжают угрожать сторонникам Халифы Хафтара нападением, если они немедленно не покинут здание посольства. По предварительным данным, в штурме было задействовано порядка тридцати человек, которые принесли с собой болгарки. Преодолев забор, нападавшие выбили двери и разбили стекло, а также успели травмировать временного поверенного в делах Ливии.
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