|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Российского военного задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины
10:12
Фото: irk.today
Сотрудники ФСБ задержала украинского шпиона в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Министерства обороны РФ, сообщает агентство "Интерфакс".
Инцидент произошел в Барнауле, по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, российского военного подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой. В отношении военнослужащего, который уже арестован, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
Уточняется, что представитель РВСН мог передавать иностранным спецслужбам сведения, которые представляют собой гостайну. В случае, если его признают виновным, военнослужащему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, а также выплата штраф в размере до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или другого дохода осужденного за трехлетний период, и ограничение свободы на срок до двух лет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|