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Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19
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Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19


25.8.2020 22:08
Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19Фото: vk.com

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики нового коронавируса, которая была создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи ведомства.

Как передает РИА Новости, препарат получил название "Гам-КОВИД-Вак".

В сообщении указано, что вакцина выпускается в форме лиофилизата - после мягкой сушки вещества, при котором оно замораживается и помещается в вакуумную камеру. В процессе использования из него готовят раствор, предназначенный для внутримышечного введения.

Как стало известно, вакцину от коронавируса зарегистрировали согласно Постановлению Правительства РФ № 441. Отмечается, что ранее проведенные с участием добровольцев клинические исследования свидетельствуют о том, что новый препарат эффективен и безопасен.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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