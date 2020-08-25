|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19
25.8.2020 22:08
Фото: vk.com
Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики нового коронавируса, которая была создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи ведомства.
Как передает РИА Новости, препарат получил название "Гам-КОВИД-Вак".
В сообщении указано, что вакцина выпускается в форме лиофилизата - после мягкой сушки вещества, при котором оно замораживается и помещается в вакуумную камеру. В процессе использования из него готовят раствор, предназначенный для внутримышечного введения.
Как стало известно, вакцину от коронавируса зарегистрировали согласно Постановлению Правительства РФ № 441. Отмечается, что ранее проведенные с участием добровольцев клинические исследования свидетельствуют о том, что новый препарат эффективен и безопасен.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|