Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минске протестующие дошли до резиденции Лукашенко

19:27

Фото: rtr-vesti.ru



Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко передает РБК со ссылкой на собственного корреспондента.



Сегодня в Минске вновь проходит массовая акция протеста, организованная оппозицией, не признающей результаты президентских выборов.



Площадь Государственного флага, возле которой расположен дворец президента Белоруссии Александра Лукашенко, оцеплена. Сотрудники силовых структур перекрыли путь протестующим, когда они приблизились к резиденции главы государства.



В ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что в настоящее время в Минске происходит экстренная эвакуация Лукашенко.



Сегодня, 23 августа, в Минске и других белорусских городах снова проходят многотысячные манифестации. Участники митингов выражают недовольство в связи с фальсификациями и нарушениями во время недавних выборов, а также требуют прекращения насилия и отставки Лукашенко.



Манифестанты также требуют выпустить из тюрем всех политзаключенных и прекращения репрессий.



Автор: Злата Богатова

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