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Экс-советника Трампа арестовали по делу об отмывании денег
20.8.2020 21:32
Фото: france24.com
В Соединенных Штатах арестован бывший советник главы государства Дональда Трампа, передает Financial Times. Со ссылкой на прокуратуру Нью-Йорка уточняется, что Стива Бэннона обвиняют в получении обманным путем средств во время кампании по возведению стены на границе с Мексикой.
Как стало известно, Стив Бэннон совместно с еще тремя подозреваемыми, входившими в группу "Мы строим стену", создали преступную схему, которая позволила им обмануть сотни тысяч жертвователей. В общей сложности было собрано свыше 25 млн долларов, и Бэннону досталось не менее 1 млн. Получив деньги, он успел потратить часть суммы на свои личные нужды, пояснили в прокуратуре.
Отмечается, что создатель организации для сбора средств Брайан Колфаге утверждал, что все деньги будут направлены на работы по строительству стены вдоль границы Соединенных Штатов и Мексики. Но в действительности злоумышленники сразу предполагали, что все деньги будут переданы Колфаге. По данным ведомства, вырученные средства "он использовал для своего расточительного образа жизни".
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