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СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре


20.8.2020 18:31
СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий сестреФото: smi2.net

Глава Северной Кореи, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий ряду ближайших помощников, включая его младшую сестру Ким Е Чжон. Об этом со ссылкой на данные разведки Южной Кореи сообщает сегодня агентство Yonhap.

По данным спецслужб, о решении было объявлено в ходе закрытого брифинга, который состоялся перед заседанием Национального народного собрания КНДР. В результате Ким Е Чжон, являясь первым заместителем завотделом ЦК Трудовой партии Кореи, теперь будет руководить общими государственными делами по праву делегирования.

В сообщении указано, что частично полномочия, в том числе, в сфере экономики, глава государства передал новому председателю правительства Ким Док Хуну и зампредседателя Госсовета Пак Бон Дю. В южнокорейской разведке пояснили, что Ким Чен Ын сейчас оставляет за собой полноту верховной власти. Однако его полномочия начали понемногу делегироваться.

В минувшем апреле на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у лидера КНДР в прессе распространились публикации о том, что вторым человеком в стране фактически стала его младшая сестра. В частности, японское издание Asahi писало о том, что в Пхеньяне еще в прошлом году приняли решение о том, кому в случае необходимости может быть передана власть в стране, и это была именно 31-летняя Ким Е Чжон.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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