|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре
20.8.2020 18:31
Фото: smi2.net
Глава Северной Кореи, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий ряду ближайших помощников, включая его младшую сестру Ким Е Чжон. Об этом со ссылкой на данные разведки Южной Кореи сообщает сегодня агентство Yonhap.
По данным спецслужб, о решении было объявлено в ходе закрытого брифинга, который состоялся перед заседанием Национального народного собрания КНДР. В результате Ким Е Чжон, являясь первым заместителем завотделом ЦК Трудовой партии Кореи, теперь будет руководить общими государственными делами по праву делегирования.
В сообщении указано, что частично полномочия, в том числе, в сфере экономики, глава государства передал новому председателю правительства Ким Док Хуну и зампредседателя Госсовета Пак Бон Дю. В южнокорейской разведке пояснили, что Ким Чен Ын сейчас оставляет за собой полноту верховной власти. Однако его полномочия начали понемногу делегироваться.
В минувшем апреле на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у лидера КНДР в прессе распространились публикации о том, что вторым человеком в стране фактически стала его младшая сестра. В частности, японское издание Asahi писало о том, что в Пхеньяне еще в прошлом году приняли решение о том, кому в случае необходимости может быть передана власть в стране, и это была именно 31-летняя Ким Е Чжон.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|