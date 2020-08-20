Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп задумывался об обмене Пуэрто-Рико на Гренландию

20.8.2020 16:27

Фото: cand.com.vn



В 2018 году глава Соединенных Штатов задумывался о том, чтобы обменять Пуэрто-Рико на Гренландию. Как сообщает американское издание The Daily Beast, Дональд Трамп говорил на эту тему в присутствии Майлза Тейлора, который в прошлом работал министерстве внутренней безопасности США.



По словам Майлза Тейлора, он стал свидетелем того, как американский лидер высказал предложение обменять Пуэрто-Рико на Гренландию. Это случилось около двух лет назад, когда сотрудники администрации Соединенных Штатов координировали усилия по ликвидации последствий урагана в этом регионе.



В августе 2018 года Трамп признался,что "не просто хочет приобрести Гренландию". Глава США пояснил, что ему необходимо понять, возможен ли обмен на Пуэрто-Рико, который "грязен, а люди там бедны". Рассказывая об этом, Тейлор сказал, что такая идея президента его возмутила. Вместе с тем, слова американского лидера он воспринял всерьез.



После ухода из ведомства, Тейлор не раз выступал с критикой в адрес Трампа и даже выразил поддержку будущему кандидату в американские президенты от демократов Джо Байдену.



Пуэрто-Рико – зависимая от Вашингтона территория, находящаяся под управлением Соединенных Штатов, при этом не являясь неотъемлемой частью страны. Верховная власть в регионе принадлежит Конгрессу США, но Пуэрто-Рико при этом имеет систему самоуправления.



Год назад в СМИ распространились сообщения о том, что президент Трамп задумался о приобретении Гренландии и даже обратился к юрисконсульту Белого дома с предложением провести правовую экспертизу такого проекта. В Дании на это отреагировали крайне негативно.



Автор: Злата Богатова

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