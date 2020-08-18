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Норвегия высылает российского дипломата
14:16
Фото: ilo.org
МИД Норвегии
После шпионского скандала руководство Норвегии объявило о решении выслать российского дипломата, сообщает РБК со ссылкой на NRK.
В официальном заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел королевства имя гражданина РФ не уточняется.
В ведомстве лишь пояснили, что депортированный россиянин является представителем торгового отдела посольства России в Норвегии.
Ранее в Осло был задержан подданный королевства Норвегии, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Как сообщало агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Полицейскую службу безопасности страны отмечается, что мужчина встречался со "шпионом" и передавал ему секретные данные за вознаграждение.
Официальные источники, учитывая специфику этого дела, не предоставили более конкретных данных о личности арестованного. Вместе с тем, в ряде норвежских СМИ появились публикации о том, что речь идет о работнике нефтегазовой компании DNV GL. Предположительно, он мог продавать информацию, связанную с промышленной сферой.
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