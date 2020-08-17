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В России официально запретили движение АУЕ


00:07
В России официально запретили движение АУЕФото: vk.com

Верховный суд удовлетворил иск генпрокурора РФ о запрете движения "Арестантское уголовное единство", передает агентство "Интерфакс".

Члены указанного неформального сообщества, по данным властей, причастны к разнообразным правонарушениям, включая массовые беспорядки и экстремистскую деятельность.

Верховный суд РФ принял решение удовлетворить административное исковое заявление, которое ранее направил генпрокурор. В результате движение "Арестантское уголовное единство" было официально признано экстремистским, его деятельность на территории России теперь запрещена.

Как установил суд, "АУЕ" представляет собой достаточно хорошо структурированное и управляемое движение, деятельность которого является экстремистской. Генпрокуратура указывает, что участники "АУЕ" в прошлом оказывались причастными не только к экстремистским правонарушениям, но и массовым беспорядкам.

В основе этого неформального молодежного движения - криминально-экстремистская идеология, представляющая "реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству", - подчеркнули представители надзорного ведомства. Кроме того, в эту структуру активно вовлекаются представители подрастающего поколения, а психика подростков и молодежи еще более подвержена деструктивным влияниям.

Участники этого неформального молодежного сообщества расшифровывают его название как "арестантский уклад един". Члены движения, среди которых немало тех, кто еще не достиг совершеннолетия, стремятся пропагандировать среди сверстников разнообразные воровские и тюремные понятия, связанные с криминальной деятельностью. Они также настаивают на соблюдении некого "воровского кодекса" и ведут сбор денежных средств на так называемый общак. По мнению правоохранительных органов, члены сообщества устанавливают параллельную структуру власти, которую можно сравнить с иерархией во взрослом преступном мире.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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